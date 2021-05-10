Россиян предупредили о мошенниках на сайтах по продаже домашних животных

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, которые собрались завести себе домашних животных, сообщил адвокат Виталий Ревзин.

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, которые собрались завести себе домашних животных, сообщил адвокат Виталий Ревзин.

Покупатель выбирает питомца на сайте по продаже животных, связывается с продавцом, но злоумышленник сначала просит его перевести часть денег на карту, рассказал Виталий Ревзин в интервью "Российской газете". При встрече выясняется, что животное не похоже на то, чье фото было размещено на сайте объявлений, сообщил юрист. Он отметил, что когда покупатель требует расторгнуть сделку и вернуть задаток, продавец обещает вернуть сумму только после того, как продаст питомца кому-нибудь другому.

Ревзин порекомендовал в первую очередь связаться со службой безопасности ресурса, где было размещено объявление, чтобы администрация сайта заблокировала мошенника. Затем стоит направиться к юристу и составить претензию с требованием о возврате денег. После этого необходимо идти в полицию и писать заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.