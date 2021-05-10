Публицист Вассерман назвал верным решение Роспотребнадзора изучить диоксид титана в пище

Пищевая добавка с диоксидом титана может выступать в качестве ускорителя химических реакций, заметил публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

Пищевая добавка с диоксидом титана может выступать в качестве ускорителя химических реакций, заметил публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

Он обратил внимание на инициативу Роспотребнадзора тщательно изучить пищевую добавку Е171 с примесью диоксида титана. Европейские специалисты предположили, что вещество может нанести вред здоровью людей. Вассерман обратил внимание на то, что к подобным сообщениям следует относиться внимательно.

"Если есть сведения об угрозе, их надо проверить", — уверен телеведущий.

Западные специалисты уверены, что добавка способна влиять на структуру ДНК после накапливания в теле человека, передает ФАН. Подобные заявления вряд ли имеют отношение к действительности, считает Вассерман. Диоксид титана является ускорителем уже идущих химических реакций, но проверить информацию необходимо в любом случае, подчеркнул публицист.