Жириновский назвал страны-жертвы инфекционной войны США

Соединенные Штаты будут вести инфекционную войну вместо обычной, которая приведет к жертвам среди стран, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Соединенные Штаты будут вести инфекционную войну вместо обычной, которая приведет к жертвам среди стран, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Американская сторона провакцинирует от коронавируса свое население, а Восточную Европу, Российскую Федерацию, Африку и Азию будет травить, отметил политик в эфире радио "Комсомольская правда".

"Чтобы каждый год лишние десятки миллионов уходили из жизни", — подчеркнул Жириновский.

Помимо этого, лидер ЛДПР добавил, что подобные методы разработаны во всех теориях. По его словам, Россия должна либо на всю жизнь "надеть маску и колоться вакцинами", либо "поставить их на место".