Путин и Фазель проводят встречу в президентской резиденции Бочаров Ручей в Сочи

Президент России Владимир Путин встретился с главой Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем в Сочи.

Президент России Владимир Путин встретился с главой Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем в Сочи.

Переговоры проходят в президентской резиденции Бочаров Ручей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Россию глава IIHF посетил в связи с финалом X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. В Сочи пройдет традиционный гала-матч, в котором примут участие легенды отечественного хоккея.

Международную федерацию хоккея на льду 71-летний Рене Фазель возглавляет с 1994 года. Однако в 2021-м он планирует уйти в отставку. В сентябре этого года в Санкт-Петербурге на Конгрессе IIHF будут проходить выборы, на которых изберут нового руководителя организации.