Причиной смога над Екатеринбургом стали лесные пожары

Природные пожары стали причиной плотного смога, который накрыл Екатеринбург утром 10 мая, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Природные пожары стали причиной плотного смога, который накрыл Екатеринбург утром 10 мая, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

На территории Свердловской области локализовано семь природных пожаров, которые не несут угрозы населенным пунктам. По сообщениям сотрудников МЧС, в воздухе не зафиксировано превышение вредных веществ. В Екатеринбург пришел дым, образовавшийся от пожаров в Курганской области.

Самолеты осуществляют авиамониторинг территорий Алапаевского, Тавдинского, Тугулымского районов, сообщили в главном управлении МЧС России по Свердловской области. С 30 апреля на территории Свердловской области действует противопожарный режим. Во многих районах уровень пожарной опасности достиг пятого класса, отмечает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее сайт 360tv.ru поделился сообщениями Гидрометцентра о риске пожаров в пяти регионах РФ. Вероятность пожароопасности отмечается в Алтайском крае, Омской, Новосибирской, Томской областях, южной части Уральского федерального округа.