Задействованные в петербуржском параде Победы самолеты вернулись на аэродромы

Задействованная в параде Победы в Санкт-Петербурге авиатехника вернулась в пункты постоянной дислокации, говорится в сообщении Западного военного округа (ЗВО).

Задействованная в параде Победы в Санкт-Петербурге авиатехника вернулась в пункты постоянной дислокации, говорится в сообщении Западного военного округа (ЗВО).

Согласно официальным данным, порядка 30 самолетов и вертолетов Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО вернулись к аэродромам постоянного базирования, находящихся в Псковской, Курской, Воронежской, Тверской областях и Республике Карелия.

Авиационная часть военного парада по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге была представлена отечественными самолетами Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, Ан-26, Ан-12, Ту-134, а также вертолетами армейской авиации Ми-26, Ка-52 "Аллигатор", Ми-8МТВ-5 и Ми-28 "Ночной охотник".

Торжественные мероприятия оказались настолько зрелищными, что зарубежные военные эксперты выразили обеспокоенность сосредоточением большого количества военнослужащих и военной техники на улицах российских городов.