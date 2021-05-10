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16:02   10 Мая 2021
Армия

Задействованные в петербуржском параде Победы самолеты вернулись на аэродромы

Задействованные в петербуржском параде Победы самолеты вернулись на аэродромы

Задействованная в параде Победы в Санкт-Петербурге авиатехника вернулась в пункты постоянной дислокации, говорится в сообщении Западного военного округа (ЗВО).

Согласно официальным данным, порядка 30 самолетов и вертолетов Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО вернулись к аэродромам постоянного базирования, находящихся в Псковской, Курской, Воронежской, Тверской областях и Республике Карелия.

Авиационная часть военного парада по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге была представлена отечественными самолетами Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, Ан-26, Ан-12, Ту-134, а также вертолетами армейской авиации Ми-26, Ка-52 "Аллигатор", Ми-8МТВ-5 и Ми-28 "Ночной охотник".

Торжественные мероприятия оказались настолько зрелищными, что зарубежные военные эксперты выразили обеспокоенность сосредоточением большого количества военнослужащих и военной техники на улицах российских городов.

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#9 мая #парад победы #петербург парад

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