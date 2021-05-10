Власти Австрии начнут снимать ограничения по коронавирусу 19 мая

С 19 мая в стране откроются рестораны, культурные и спортивные учреждения, сообщил канцлер Себастьян Курц.

В Австрии с 19 мая открываются объекты сфер туризма, культуры, спорта и общественного питания. Об этом на конференции сообщил канцлер Себастьян Курц.

«Как и обещано, открытие состоится 19 мая по всей Австрии: заведения гастрономии, туризма, культуры и спорта наконец-то смогут открыться», — заявил Курц.

Однако, по словам политика, свободное посещение тех же ресторанов или парикмахерских будет возможно только при наличии специального сертификата, так называемого «зеленого паспорта». Документ подтверждает наличие у граждан отрицательного теста на коронавирус, сделанной прививки от COVID-19, наличие антител, а также указывает переболевших инфекцией.

«Важно, чтобы одно из этих условий было соблюдено [при допуске]», — пояснил Курц.

По словам канцлера, число заражений в Австрии снижается. При этом число вакцинированных растет. Однако в стране до сих пор запрещается проводить массовые праздники и свадьбы. С 17 мая школьников переведут на очное обучение.