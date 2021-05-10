Президиум Кнессета одобрил проведение президентских выборов в Израиле 2 июня

Проведение президентских выборов в Израиле 2 июня одобрено президиумом Кнессета (парламента страны).

Проведение президентских выборов в Израиле 2 июня одобрено президиумом Кнессета (парламента страны).

Ранее с предложением провести выборы выступил спикер Кнессета Ярив Левин. Регистрация кандидатов проходит до 19 мая, претендентам нужно собрать не менее 10 подписей парламентариев.

На пост президента Израиля претендуют Ицхак Герцог (председатель Еврейского агентства), Мирьям Перец (педагог, лауреат премии Израиля за жизненные заслуги), Шимон Шитрит (экс-министр по делам религий, науки и технологий, экономики и планирования), а также экс-депутаты Кнессета Йегуда Глик и Михаэль Бен-Зоар.

Президентские выборы пройдут путем тайного голосования на пленуме Кнессета, срок полномочий действующего президента Реувена Ривлина истекает 9 июля.

На минувшей неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул мандат на формирование кабмина президенту страны, сообщает телеканал "360".