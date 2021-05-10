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15:52   10 Мая 2021
Политика

Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России

Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране.

По его словам, сотрудникам медицинских учреждений успешно удается бороться с инфекцией, ситуация стабилизировалась. Путин отметил, что 21,5 млн граждан уже успешно привились от коронавирусной инфекции.

Российский лидер также призвал продолжать кампанию во вакцинации. Снижать объемы тестирования на COVID-19 пока рано, резюмировал он.

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#россия #путин #коронавирус

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