Рябцева рассказала о "девках", которых трогал Венедиктов

Журналист Вадим Манукян выяснил у своей коллеги и бывшей сотрудницы "Эха Москвы" Леси Рябцевой подробности неадекватного поведения главреда радиостанции Алексея Венедиктова.

Журналист Вадим Манукян выяснил у своей коллеги и бывшей сотрудницы "Эха Москвы" Леси Рябцевой подробности неадекватного поведения главреда радиостанции Алексея Венедиктова.

Ведущий проекта "Давай поговорим" пообщался с гостьей, которая поделилась деталями прошлой работы, пишет Федеральное агентство новостей. По словам Рябцевой, она многое делала для Венедиктова и у нее была полная свобода действий. Однако экс-руководитель является нестабильной личностью во всех смыслах, призналась журналистка. Венедиктов бесконечно манипулировал и запрещал иметь личную жизнь.

"Я поняла, что надо очень сильно ограничиваться", — вспоминает журналистка.

Главред "Эха" трогал работающих с ним женщин и выходил за границы деловых отношений. Рябцева уточнила, что есть куча историй про "девок", как он их называл. Бывшая сотрудница Венедиктова назвала его стопроцентным нарциссом, который испортил ее репутацию и выставил эскортницей.