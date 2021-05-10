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15:51   10 Мая 2021
Общество

Путин отметил позитивные результаты от своей вакцинации против COVID-19

Путин отметил позитивные результаты от своей вакцинации против COVID-19

После вакцинации от коронавирусной инфекции наблюдается позитивный результат, заявил президент России Владимир Путин. Он сообщил об обнаруженном у него уровне антител.

Глава государства сообщил, что сдал анализы 9 мая. Результат показал, что коэффициент позитивности антител к коронавирусу у Путина равен 15 пунктам.

"И как врачи сказали, это результат хороший", — заявил российский лидер, отвечая на вопрос журналиста.

Президент РФ получил первый компонент вакцины от коронавируса 23 марта, а второй — 14 апреля. Сам Путин и его представители намеренно не сообщили, каким препаратом он воспользовался, объясняя это тем, что все три отечественные вакцины — эффективные и безопасные.

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#путин #вакцинация #коронавирус #антитела

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