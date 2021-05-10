УЕФА подготовил новый логотип для Лиги чемпионов сезона-2021/22

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил новый логотип Лиги чемпионов для следующего сезона.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил новый логотип Лиги чемпионов для следующего сезона.

Эмблема Лиги чемпионов будет обновлена впервые с 1992 года, когда появился турнир. Об этом проинформировали журналисты портала Footyheadlines. По данным источника, логотип представят по окончании нынешнего сезона. При этом новый апгрейд эмблемы турнира является небольшим визуальным обновлением, а не кардинально новым дизайнерским решением. В УЕФА эту информацию пока не комментировали.

Стоит отметить, что последний матч нынешнего сезона Лиги чемпионов пройдет 29 мая. В финале турнира сыграют "Челси" и "Манчестер Сити". Матч должен принять стадион в Стамбуле, однако, по данным СМИ, власти Великобритании добиваются переноса игры в Лондон.