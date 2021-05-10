УЕФА подготовил новый логотип для Лиги чемпионов сезона-2021/22
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил новый логотип Лиги чемпионов для следующего сезона.
Эмблема Лиги чемпионов будет обновлена впервые с 1992 года, когда появился турнир. Об этом проинформировали журналисты портала Footyheadlines. По данным источника, логотип представят по окончании нынешнего сезона. При этом новый апгрейд эмблемы турнира является небольшим визуальным обновлением, а не кардинально новым дизайнерским решением. В УЕФА эту информацию пока не комментировали.
Стоит отметить, что последний матч нынешнего сезона Лиги чемпионов пройдет 29 мая. В финале турнира сыграют "Челси" и "Манчестер Сити". Матч должен принять стадион в Стамбуле, однако, по данным СМИ, власти Великобритании добиваются переноса игры в Лондон.