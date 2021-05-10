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16:10   10 Мая 2021
Ближнее зарубежье

В Румынии открыли пункт вакцинации от коронавируса в замке Дракулы

В Румынии открыли пункт вакцинации от коронавируса в замке Дракулы

В Румынии открыли центр бесплатной вакцинации от коронавируса в замке Бран, также известном как замок Дракулы. Всем желающим привиться обещают подарить билет на выставку средневековых пыток. Об этом говорится странице замка в Facebook.

Вакцинацию от COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech в замке Дракулы начнут проводить в рамках марафона каждые пятницу, субботу и воскресенье мая. Организаторы уточнили, что предварительной записи для этого не понадобится.

В Румынии открыли пункт вакцинации от коронавируса в замке Дракулы

После прививки румынам выдадут сертификат о том, что они вакцинировались в замке Бран, а также билет на выставку со средневековыми орудиями пыток. 

Un alt fel de intepatura ????‍♂️ Maratonul de vaccinare cu doze Pfizer BioNTech va fi deschis in fiecare weekend din luna...

Опубликовано Castelul Bran Пятница, 7 мая 2021 г.

По последним данным, в Румынии вакцинировали 3,6 млн человек. К сентябрю этого года власти страны планируют привить 10 млн граждан. За все время пандемии в Румынии зафиксировали чуть более 1 млн случаев заражения коронавирусом и около 29 тыс. смертей.

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