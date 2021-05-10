Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" доставили в Киргизию

Киргизия получила 20 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанной в Центре имени Н. Ф. Гамалеи. Всего планируется поставить 500 тысяч доз.

Киргизия получила 20 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанной в Центре имени Н. Ф. Гамалеи. Всего планируется поставить 500 тысяч доз.

Вторая партия противокоронавирусной вакцины "Спутник V" доставлена в Киргизию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социального развития Киргизии. Всего было доставлено 20 тысяч доз препарата, в общей сложности планируется доставить 500 тысяч доз.

"Спутник V" — не единственная вакцина, использующаяся в республике. В середине марта в страну был доставлен препарат от китайской компании Sinopharm. Согласно статистике, около 41 тысячи жителей Киргизии привиты от коронавирусной инфекции.