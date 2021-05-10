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15:31   10 Мая 2021
Россия

Путин рассказал о количестве антител у себя после вакцинации

Путин рассказал о количестве антител у себя после вакцинации

Президент РФ Владимир Путин сообщил о позитивном результате своей вакцинации. По словам главы государства, у него хороший уровень антител - коэффициент позитивности равен 15.

«Специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший», — сказал Путин в эфире канала «Россия-1».

Он отметил также, что прививки против коронавируса поставили 21,5 млн россиян.

Напомним, 14 апреля Путин сообщил, что поставил вторую прививку от COVID-19. Правда, президент не стал раскрывать, каким препаратом вакцинировался.

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#россия #путин #общество #коронавирус

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