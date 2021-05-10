Путин рассказал о количестве антител у себя после вакцинации

Вторую прививку президент поставил в середине апреля.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о позитивном результате своей вакцинации. По словам главы государства, у него хороший уровень антител - коэффициент позитивности равен 15.

«Специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший», — сказал Путин в эфире канала «Россия-1».

Путин - об антителах после прививки: Вчера взяли анализы, и результат позитивный. Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался. Как врачи сказали, это результат хороший. pic.twitter.com/hqLZypWD6J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 10, 2021

Он отметил также, что прививки против коронавируса поставили 21,5 млн россиян.

Напомним, 14 апреля Путин сообщил, что поставил вторую прививку от COVID-19. Правда, президент не стал раскрывать, каким препаратом вакцинировался.