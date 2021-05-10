Сатановский подсчитал, за что Россия может потребовать компенсации у Чехии

Чехия планирует потребовать от Москвы «компенсацию» в размере не менее 1 млрд крон (около $47,5 млн) за взрывы в деревне Врбетице в 2014 году. Евгений Сатановский предложил выставить встречный счет.

Политолог Евгений Сатановский предложил выставить властям Чехии встречный счет за ущерб от последствий двух мировых войн, в которых Прага выступала против Москвы, присутствие советских войск после войны и снос памятников.

Так политолог отреагировал на заявление вице-премьера и министра финансов Чехии Алены Шиллеровой. Чешский политик сообщила, что страна намерена потребовать от Москвы «компенсацию» в размере не менее 1 млрд крон (около $47,5 млн) за взрывы в деревне Врбетице в 2014 году. Прага обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрыву, однако предоставлять какие-либо доказательства отказывается.

Причем сумма еще не окончательная — дополнительные финансовые требования могут поступить из пострадавшего региона.

По мнению Сатановского, Москва могла бы выставить «встречный иск», который, впрочем, вряд ли бы понравился Праге. Тем не менее, продолжил эксперт, эту игру начала не Россия, а значит, и «закончится она не на нашей половине поля».

«Обе мировые войны Чехия против нас была? Была. В Первую в качестве кузницы вооружений и военной техники Австро-Венгерской империи, во Вторую — Третьего рейха. Счет ей имеем право выставить? Да еще какой!» — пишет политолог в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Сатановский также припомнил, как во время Гражданской войны чехословаки «полстраны переколбасили», уходя на Дальний Восток. В этой связи эксперт призвал задуматься над тем, чтобы снести памятники, установленные в их честь в России.

«Одного только снесенного памятника маршалу Коневу достаточно было для того, чтобы были сравнены с землей все те памятники, которые чехами и словаками у нас понаставлены. Но им так можно. Нельзя только нам...» — посетовал эксперт.

Кроме того, Сатановский задался вопросом, сколько стоило России пребывание советских войск в Чехословакии после Второй мировой войны.

«Сколько стоил ввод наших войск и войск других стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968-м?» — напомнил политолог.

В этой связи, продолжил эксперт, Чехии следует выставить ответное требование компенсации, причем с процентами. Однако «им всей страны не хватит», чтобы расплатиться с Россией, заключил Сатановский.

Ранее в комментарии «Политике Сегодня» депутат Госдумы РФ Антон Морозов назвал все обвинения чешской стороны надуманными и политизированными.