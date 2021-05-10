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15:55   10 Мая 2021
Ближнее зарубежье

Сатановский подсчитал, за что Россия может потребовать компенсации у Чехии

Сатановский подсчитал, за что Россия может потребовать компенсации у Чехии

Политолог Евгений Сатановский предложил выставить властям Чехии встречный счет за ущерб от последствий двух мировых войн, в которых Прага выступала против Москвы, присутствие советских войск после войны и снос памятников.

Так политолог отреагировал на заявление вице-премьера и министра финансов Чехии Алены Шиллеровой. Чешский политик сообщила, что страна намерена потребовать от Москвы «компенсацию» в размере не менее 1 млрд крон (около $47,5 млн) за взрывы в деревне Врбетице в 2014 году. Прага обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрыву, однако предоставлять какие-либо доказательства отказывается.

Причем сумма еще не окончательная — дополнительные финансовые требования могут поступить из пострадавшего региона.

Сатановский подсчитал, за что Россия может потребовать компенсации у Чехии

По мнению Сатановского, Москва могла бы выставить «встречный иск», который, впрочем, вряд ли бы понравился Праге. Тем не менее, продолжил эксперт, эту игру начала не Россия, а значит, и «закончится она не на нашей половине поля».

«Обе мировые войны Чехия против нас была? Была. В Первую в качестве кузницы вооружений и военной техники Австро-Венгерской империи, во Вторую — Третьего рейха. Счет ей имеем право выставить? Да еще какой!» — пишет политолог в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Сатановский также припомнил, как во время Гражданской войны чехословаки «полстраны переколбасили», уходя на Дальний Восток. В этой связи эксперт призвал задуматься над тем, чтобы снести памятники, установленные в их честь в России.

Сатановский подсчитал, за что Россия может потребовать компенсации у Чехии

«Одного только снесенного памятника маршалу Коневу достаточно было для того, чтобы были сравнены с землей все те памятники, которые чехами и словаками у нас понаставлены. Но им так можно. Нельзя только нам...» — посетовал эксперт.

Кроме того, Сатановский задался вопросом, сколько стоило России пребывание советских войск в Чехословакии после Второй мировой войны.

«Сколько стоил ввод наших войск и войск других стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968-м?» — напомнил политолог.

В этой связи, продолжил эксперт, Чехии следует выставить ответное требование компенсации, причем с процентами. Однако «им всей страны не хватит», чтобы расплатиться с Россией, заключил Сатановский.

Ранее в комментарии «Политике Сегодня» депутат Госдумы РФ Антон Морозов назвал все обвинения чешской стороны надуманными и политизированными.

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#компенсация #чехия #вторая мировая война #сатановский

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