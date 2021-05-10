Лидер латвийской партии "Согласие" раскритиковал действия полицейских в День Победы

Ограничения на посещение памятника советским воинам-освободителям Риги являются унизительными, заявил председатель социал-демократической партии "Согласие" Янис Урбанович.

Ограничения на посещение памятника советским воинам-освободителям Риги являются унизительными, заявил председатель социал-демократической партии "Согласие" Янис Урбанович.

По его словам, задача правоохранительных органов заключается в поддержании общественного порядка.

"Были ли 9 мая у памятника какие-то инциденты, провокации, неподчинение? По какому праву десятки тысяч человек были унижены?" — задается вопросами политик на странице партии в социальной сети Facebook.

Он также отметил, что ограничения на посещение памятника не имели ничего общего с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Политик заключил, что таким образом власти решили проявить себя во времена накаленной обстановки в стране.

Ранее стало известно, что местная полиция отказалась пускать людей к памятнику. Правоохранители предлагали всем пришедшим оставлять цветы на столах возле ограждений, сообщил телеканал RT.