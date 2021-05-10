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14:49   10 Мая 2021
Политика

Британский политик посоветовал забыть о референдуме за независимость Шотландии

Британский политик посоветовал забыть о референдуме за независимость Шотландии

Шотландию призвали забыть про референдум о независимости, об этом заявил канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.

По словам британского политика, Шотландской национальной партии (ШНП) нужно обратить внимание на борьбу с коронавирусом, а не на проведение повторного референдума.

"Спекуляции вокруг возможности проведения Шотландией референдума о независимости от Великобритании сильно отвлекают от борьбы с пандемией", — высказался Гоув.

Ранее телеканал "360" сообщил, что ШНП и партия "Зеленые" получили 56% в местном парламенте. Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что страна не готова отказываться от идеи провести референдум о независимости.

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