Каноническую православную церковь захватили на Украине

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с местными депутатами захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Заболотье Ровенской области.

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с местными депутатами захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Заболотье Ровенской области.

Эта церковь в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова принадлежит Сарненской епархии. Как сообщили в УПЦ, в непосредственном захвате храма участвовали полицейские из города Вараш и депутаты районного совета Геннадий Деревянчук и Степан Жданюк.

Прихожане храма вызвали сотрудников правоохранительных органов, чтобы попытаться отстоять храм. По информации местных СМИ, подобные нападения на канонические церкви стали регулярными из-за конфликта с так называемой ПЦУ.