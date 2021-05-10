14:34 10 Мая 2021Политика
Сенатор Пушков посоветовал Байдену не мечтать о России 90-х
Сенатор Алексей Пушков рассказал в своем Telegram, какой Россию хочет видеть президент США Джо Байден.
Сенатор Алексей Пушков рассказал в своем Telegram, какой Россию хочет видеть президент США Джо Байден.
По словам члена Совета Федерации РФ, американский лидер мечтает о России 90-х. Тогда страна была похожа на Украину и являлась зависимой и угодливой.
"Но Россию туда не вернуть: это в прошлом", — написал Пушков.
Политик призвал главу Белого дома "перестать мечтать". Он подчеркнул, что надежды главы США не оправдаются.
Ранее автор турецкого издания Anadolu сообщил, что США хотят вернуть Россию в эпоху бывшего президента страны Бориса Ельцина.