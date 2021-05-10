Сенатор Пушков посоветовал Байдену не мечтать о России 90-х

Сенатор Алексей Пушков рассказал в своем Telegram, какой Россию хочет видеть президент США Джо Байден.

Сенатор Алексей Пушков рассказал в своем Telegram, какой Россию хочет видеть президент США Джо Байден.

По словам члена Совета Федерации РФ, американский лидер мечтает о России 90-х. Тогда страна была похожа на Украину и являлась зависимой и угодливой.

"Но Россию туда не вернуть: это в прошлом", — написал Пушков.

Политик призвал главу Белого дома "перестать мечтать". Он подчеркнул, что надежды главы США не оправдаются.

Ранее автор турецкого издания Anadolu сообщил, что США хотят вернуть Россию в эпоху бывшего президента страны Бориса Ельцина.