Политолог Марков после письма военных Макрону не исключил гражданскую войну во Франции

Париж уже потерял контроль над ситуацией на юге страны, где мигранты формируют военные образования против французских властей, заявил член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Париж уже потерял контроль над ситуацией на юге страны, где мигранты формируют военные образования против французских властей, заявил член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Политолог уверен, что силовой конфликт в стране неизбежен и это лишь вопрос времени. Если французские власти не начнут действовать первыми, то этнические банды начнут захватывать другие территории страны.

"На юге Франции, в частности в Марселе, очень много мигрантов. Они формируют этнические банды, где очень много замешано на расизме. Обычным французам там невозможно жить. Они находятся под угрозой постоянно насилия", — заявил Марков сайту 360tv.ru.

Аналитик сообщил, что французские военные направили Макрону обращение. Это письмо может являться началом восстания против лидера государства, который не выполняет свои обязанности, подчеркнул политолог. Вероятнее всего, президент Франции будет выполнять программу авторов обращения, но самих военных за это могут ждать репрессии.

Марков уверен, что есть сценарий, когда одна из этих этнических банд расстреляет десять полицейских и лишь тогда от властей последует хоть какая-то реакция. Парижу нужен такой инцидент, подытожил эксперт.