Представители минобороны Узбекистана развеяли слухи о возможности размещения на территории государства американских военнослужащих.

Представители минобороны Узбекистана развеяли слухи о возможности размещения на территории государства американских военнослужащих.

Пресс-служба узбекского военного ведомства проинформировала о том, что оборонная доктрина государства не предусматривает возможности размещения в стране иностранных военных баз. Таким образом, представители минобороны опровергли информацию американской газеты Wall Street Journal о том, что Вашингтон может разместить в странах Средней Азии свои войска, которые сейчас США выводят из Афганистана.

"В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы — недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", — говорится в официальном сообщении минобороны Узбекистана.

Соответствующий принцип закреплен в конституции и отражен во внешнеполитическом курсе государства. Также представители ведомства отметили, что политика Узбекистана базируется на невовлечении в миротворческие операции и военные конфликты за рубежом.