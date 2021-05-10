Число погибших в результате взрывов у кабульской школы возросло до 85

Местные СМИ продолжают сообщать о смерти тех, кто пострадал при взрывах у школы для девочек в Кабуле. На данный момент в результате инцидента погибли уже 85 человек.

Местные СМИ продолжают сообщать о смерти тех, кто пострадал при взрывах у школы для девочек в Кабуле. На данный момент в результате инцидента погибли уже 85 человек.

Всего у государственного учреждения в столице Афганистана произошло три взрыва. Первым сдетонировало устройство, заложенное в автомобиле рядом со школой. Затем взорвались еще две бомбы, размещенные неподалеку.

После инцидента в Сети появились сообщения о 55 погибших, пишет ТАСС. Однако впоследствии число жертв трагедии начало активно расти. В настоящее время уже известно о 85 погибших, некоторые из которых скончались в больницах, куда ранее были доставлены медиками.