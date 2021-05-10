Названы привычки, которые помогают избежать проблем с памятью

Люди определенного возраста часто отмечают появление проблем с памятью. Некоторые рекомендации помогут остановить этот процесс.

Люди определенного возраста часто отмечают появление проблем с памятью. Некоторые рекомендации помогут остановить этот процесс.

Придерживаясь определенных правил, можно предотвратить процесс ухудшения памяти. Кофеин оказывает положительное влияние на состояние мозга, доказали ученые. В особенности пользу кофе отмечают люди старше 65 лет. Улучшить память можно, ведя активный образ жизни, подвергая организм физическим и умственным нагрузкам.

Немалую роль играет и общение с друзьями. Даже короткие десятиминутные разговоры способны улучшить когнитивные функции, отметили эксперты Мичиганского университета. Главными факторами, которые влияют на сохранение памяти, является здоровый сон, правильное питание и медитация. От вредных привычек лучше отказаться.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал об исследовании, которое определило, что многие петербуржцы ощущают проблемы с памятью. Об этом жители Северной столицы рассказали в ходе опроса социальной сети "Фотострана".