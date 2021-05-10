«Как чувственно». Американцы захотели посетить парад Победы в РФ из-за песен о войне

Песни военных лет до слез растрогали гостей шоу российского блогера Глеба Марвина, который живет в Лос-Анджелесе.

Российский блогер Глеб Марвин, проживающий в Лос-Анджелесе, поразил местных жителей рассказами о Дне Победы. В новом выпуске своего шоу «Американцы слушают русскую музыку» на YouTube Марвин выяснил у гостей, что они знают о Второй мировой войне, а также познакомил их с песнями военных лет.

Война между Россией и США

В шоу автор канала Gleba TV традиционно находится за рулем, а на заднем сиденье - пассажиры из числа жителей Лос-Анджелеса. В этот раз Глеб смонтировал выпуск из общения с четырьмя афроамериканцами.

На вопросе о том, что им известно о Второй мировой войне, первые пассажиры русского блогера несколько замешкались:

«Вторая мировая война — это война между Россией и… США? Кто там был? Фиг знает, не помню. Россия и кто? А, Германия, точно. Я промахнулся, сорри».

В ответ Глеб Марвин рассказал, что День Победы для россиян — святой праздник, который они отмечают каждый год. А 9 мая проходит большой военный парад и грандиозный салют. Американцы сравнили это с 4 июля, когда отмечается День независимости США.

При этом число погибших в Великую Отечественную войну советских граждан - 25 млн человек - потрясло пассажиров блогера.

«С ума сойти. 25 миллионов человек!» — изумился один.

«Мы не знаем, насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят [в школе] только то, что считают нужным», — признался один из собеседников.

«Я вытер слезу»

После небольшого теста на знание истории Марвин показал американцам видео исполнения российскими артистами песен военных лет. Текст на английском транслировался внизу, в субтитрах.

Первой стала композиция Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

«Это очень мощно, это чувствуется. Такая страсть в этой музыке. Песня звучит как клятва верности. Видно, что все очень увлечены этим. Этот день многое для вас значит — по тому, как вы празднуете. Он показывает вашу силу», — прокомментировали восхищенные пассажиры, хлопая в такт музыке.

Вслед за «Днем Победы» российский блогер дал прослушать американцам песню «Идет солдат по городу», которую перепели Алексей Гоман и группа «Блестящие». Жители Лос-Анджелеса отметили «хороший посыл» композиции.

«Прикольные песни. Мне нужно съездить в Россию», — оценил афроамериканец, подтанцовывая.

«Это было круто. Напомнило многие песни из детства, которые папа играл», — поделился другой.

Напоследок Глеб Марвин познакомил участников шоу с кавер-версией песни «Темная ночь» в исполнении Басты. Композиция до слез растрогала слушателей.

В первую очередь, американцы отметили проникновенный голос самого певца, а затем восхитились глубоким смыслом «Темной ночи».

«Мне захотелось плакать почему-то, даже не знаю почему. Я сейчас реально заплачу», — загрустил один.

«Я вытер слезу», — поддержал его собеседник.

Пассажиров особенно поразили строчки о том, что русский солдат «спокоен в смертельном бою» благодаря любви его семьи, которая ждет его дома.

«Как же чувственно. Его любовь заставляет продолжать этот бой. Ты должен вернуться домой к своей семье. Да, в тексте очень много глубины», — растрогались гости шоу.

В конце приглашенные американцы признались Марвину, что с удовольствием приехали бы в Россию, чтобы посмотреть на парад Победы.

«С Днем победы! Надеюсь, в один день я поеду в Россию и схожу на военный парад. История касается всех, но новое поколение не думает о том, что было до них», — разоткровенничались жители Лос-Анджелеса.

В комментариях под видео российские пользователи с удовлетворением отметили, что иностранцы прониклись праздником Дня Победы. Они обратили внимание, что смысл песен военных лет можно понять, не зная при этом русского языка.

«Парни с пониманием отнеслись, хотя толком не представляют, что это для нас значит», — написал Евгений Кирюхин.

«Парни прослезились, когда кавер Басты услышали. Не понимая языка, они почувствовали душевность этой песни и прослезились», — согласилась Наталия Назаревская.

«Ребята так прониклись нашей культурой! Особенно радует, что у них появилось желание попасть на наш Парад Победы! Всё-таки эти песни - наше ВСЕ! Наша история, наследие, наша душа», — подчеркнула Elena Che.

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