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14:28   10 Мая 2021
Весь мир

«Как чувственно». Американцы захотели посетить парад Победы в РФ из-за песен о войне

«Как чувственно». Американцы захотели посетить парад Победы в РФ из-за песен о войне

Российский блогер Глеб Марвин, проживающий в Лос-Анджелесе, поразил местных жителей рассказами о Дне Победы. В новом выпуске своего шоу «Американцы слушают русскую музыку» на YouTube Марвин выяснил у гостей, что они знают о Второй мировой войне, а также познакомил их с песнями военных лет.

«Как чувственно». Американцы захотели посетить Парад Победы в РФ из-за песен о войне

Война между Россией и США

В шоу автор канала Gleba TV традиционно находится за рулем, а на заднем сиденье - пассажиры из числа жителей Лос-Анджелеса. В этот раз Глеб смонтировал выпуск из общения с четырьмя афроамериканцами.

На вопросе о том, что им известно о Второй мировой войне, первые пассажиры русского блогера несколько замешкались:

«Вторая мировая война — это война между Россией и… США? Кто там был? Фиг знает, не помню. Россия и кто? А, Германия, точно. Я промахнулся, сорри».

В ответ Глеб Марвин рассказал, что День Победы для россиян — святой праздник, который они отмечают каждый год. А 9 мая проходит большой военный парад и грандиозный салют. Американцы сравнили это с 4 июля, когда отмечается День независимости США.

При этом число погибших в Великую Отечественную войну советских граждан - 25 млн человек - потрясло пассажиров блогера. 

«Как чувственно». Американцы захотели посетить Парад Победы в РФ из-за песен о войне

«С ума сойти. 25 миллионов человек!» — изумился один.

«Мы не знаем, насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят [в школе] только то, что считают нужным», — признался один из собеседников.

«Я вытер слезу»

После небольшого теста на знание истории Марвин показал американцам видео исполнения российскими артистами песен военных лет. Текст на английском транслировался внизу, в субтитрах.

Первой стала композиция Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

«Это очень мощно, это чувствуется. Такая страсть в этой музыке. Песня звучит как клятва верности. Видно, что все очень увлечены этим. Этот день многое для вас значит — по тому, как вы празднуете. Он показывает вашу силу», — прокомментировали восхищенные пассажиры, хлопая в такт музыке.

Вслед за «Днем Победы» российский блогер дал прослушать американцам песню «Идет солдат по городу», которую перепели Алексей Гоман и группа «Блестящие». Жители Лос-Анджелеса отметили «хороший посыл» композиции.

«Прикольные песни. Мне нужно съездить в Россию», — оценил афроамериканец, подтанцовывая.

«Это было круто. Напомнило многие песни из детства, которые папа играл», — поделился другой.

Напоследок Глеб Марвин познакомил участников шоу с кавер-версией песни «Темная ночь» в исполнении Басты. Композиция до слез растрогала слушателей.

В первую очередь, американцы отметили проникновенный голос самого певца, а затем восхитились глубоким смыслом «Темной ночи».

«Мне захотелось плакать почему-то, даже не знаю почему. Я сейчас реально заплачу», — загрустил один.

«Я вытер слезу», — поддержал его собеседник.

Пассажиров особенно поразили строчки о том, что русский солдат «спокоен в смертельном бою» благодаря любви его семьи, которая ждет его дома.

«Как чувственно». Американцы захотели посетить Парад Победы в РФ из-за песен о войне

«Как же чувственно. Его любовь заставляет продолжать этот бой. Ты должен вернуться домой к своей семье. Да, в тексте очень много глубины», — растрогались гости шоу.

В конце  приглашенные американцы признались Марвину, что с удовольствием приехали бы в Россию, чтобы посмотреть на парад Победы.

«С Днем победы! Надеюсь, в один день я поеду в Россию и схожу на военный парад. История касается всех, но новое поколение не думает о том, что было до них», — разоткровенничались жители Лос-Анджелеса.

В комментариях под видео российские пользователи с удовлетворением отметили, что иностранцы прониклись праздником Дня Победы. Они обратили внимание, что смысл песен военных лет можно понять, не зная при этом русского языка.

«Как чувственно». Американцы захотели посетить Парад Победы в РФ из-за песен о войне

«Парни с пониманием отнеслись, хотя толком не представляют, что это для нас значит», — написал Евгений Кирюхин.

«Парни прослезились, когда кавер Басты услышали. Не понимая языка, они почувствовали душевность этой песни и прослезились», — согласилась Наталия Назаревская.

«Ребята так прониклись нашей культурой! Особенно радует, что у них появилось желание попасть на наш Парад Победы! Всё-таки эти песни - наше ВСЕ! Наша история, наследие, наша душа», — подчеркнула Elena Che.

Ранее «Политика Сегодня» рассказала, как Праздник Победы отпраздновали в различных городах России и мира.

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