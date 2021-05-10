МИД Китая рассказал о влиянии РФ на исход Второй мировой войны

Пекин поздравил Россию с успешным проведением парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Пекин поздравил Россию с успешным проведением парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Парад Победы прошел 9 мая в Москве на Красной площади. В нем приняли участие свыше 12 тысяч военнослужащих. Было задействовано более 190 единиц военной техники, а также 76 вертолетов и самолетов​​​.

"Китай и Россия были главными театрами военных действий в Азии и в Европе, принесли огромные жертвы и внесли огромный вклад для окончательной победы во Второй мировой войне", — сообщила Хуа Чуньин.

Она добавила, что Москва и Пекин стоят "плечом к плечу" и поддерживают друг друга в различных вопросах. По ее мнению, страны решительно отстаивают итоги войны и защищают мир, который достался огромной ценой.

Ранее Роскосмос опубликовал снимки парада Победы, которые были сделаны спутниками с орбиты, передает "Царьград".