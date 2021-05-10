Футболиста "Зенита" из Украины назвали "сепаратистом" за пост про 9 Мая

Игрока российского футбольного клуба "Зенит" Ярослава Ракицкого, родом из Украины, затравили в соцсетях.

Игрока российского футбольного клуба "Зенит" Ярослава Ракицкого, родом из Украины, затравили в соцсетях.

Поводом стал пост спортсмена про День Победы. В Instagram Ракицкий поздравил подписчиков с праздником и заявил, что необходимо помнить тех, кто защищал Родину. Многие подписчики поддержали спортсмена и писали поздравления из разных уголков России и Украины, но нашлись и те, кто стал оскорблять Ракицкого.

"Сепаратист, за миллионы забыл и родину, и честь", — написал один из комментаторов.

Большинство подписчиков поблагодарили спортсмена за его непопулярную на Украине позицию.

"На Украине еще остались потомки пособников нацистов, которые маршируют по Киеву. Но нормальные граждане Украины знают историю и рано или поздно избавятся от этих ублюдков", — указал подписчик Ракицкого.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что города восточной части Украины должны отмечать две победоносные даты — не только День Победы в Великой Отечественной войне, но и освобождение в Донбассе, передает телеканал "360".