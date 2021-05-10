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13:14   10 Мая 2021
Происшествия

Машина премьер-министра Армении попала в ДТП с мопедом

Машина премьер-министра Армении попала в ДТП с мопедом

Автомобиль из кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна стал участником массового ДТП в центре Еревана, есть пострадавшие.

Авария произошла на перекрестке улиц Вазгена Саркисяна и Хоренаци. Служебный Mercedes столкнулся с Nissan и задел мопед службы доставки. Травмы получили курьер и пассажирка Nissan, женщине потребовалась госпитализация. На место происшествия приехал глава государственной службы охраны Саркис Ованнисян. Сотрудники дорожной инспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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#дтп #армения #пашинян

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