Журналистка Рябцева назвала две категории людей среди сторонников Навального

Среди сторонников блогера Алексея Навального осталось две категории людей, отметила журналистка Леся Рябцева в ходе интервью блогеру Вадиму Манукяну.

Среди сторонников блогера Алексея Навального осталось две категории людей, отметила журналистка Леся Рябцева в ходе интервью блогеру Вадиму Манукяну.

Первая группа людей, которые поддерживают "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК; включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией), являются психбольными, сказала журналистка. Ко второй категории сторонников Навального относятся те, которые пока еще доверяют ему, поскольку не смотрели материалы ФБК, добавила Рябцева.

По ее словам, история про возможное признание ФБК экстремистской организацией еще сильнее осветит те "ужасные вещи", которыми занимаются сторонники Навального. Они вообще не понимают происходящей ситуации. Сам блогер был уверен, что его не арестуют, но когда это произошло, его соратники покинули Россию, отметила журналистка.

Также Рябцева рассказала о волне хейта в ее адрес — сторонник Навального обращались к ней с угрозами и писали гадости про умершую бабушку. Эти люди настолько глупы, что верят в свою безнаказанность, подчеркнула журналистка в интервью ФАН.