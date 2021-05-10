Боррель заявил, что ЕС и США устанавливают прочное партнерство

Отношения между Евросоюзом и США значительно изменились. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Отношения между Евросоюзом и США значительно изменились. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

На изменения повлияло решение спецпосланника США по климату Джона Керри присоединиться к саммиту министров иностранных дел стран Евросоюза. Он примет участие в заседании по видеосвязи.

"К нам присоединится Джон Керри, мы обсудим изменение климата, как объединить усилия ЕС и США в реализации амбициозной повестки по климату. <…> После заседаний G7 стало очевидно, что сегодня у нас с США гораздо лучшие отношения", — сказал Боррель.

Глава евродипломатии добавил, что отношения между ЕС и США серьезно изменились. Европейские страны и Вашингтон вновь строят прочное партнерство.