В Якутии участились случаи заражения британским штаммом коронавируса

Уровень заболеваемости британским штаммом коронавируса вырос в Якутии. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Изабелла Самойлова.

Уровень заболеваемости британским штаммом коронавируса вырос в Якутии. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Изабелла Самойлова.

Специалистам якутского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом необходимо усилить работу с муниципалитетами. Как передает РИА Новости, соответствующее поручение дал глава Якутии Айсен Николаев. В школьных учреждениях, за исключением 9-х и 11-х классов, ученики перешли на дистанционное обучение.

Случаи заболевания британским штаммом коронавируса участились во всех взрослых группах населения. Как отметила Самойлова, заражения никак не связаны с зарубежными поездками.