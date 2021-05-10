Джабаров назвал абсурдным требование Чехии о компенсации по "делу Врбетице"

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров осудил Чехию за ее требование к России выплатить компенсацию из-за взрывов во Врбетице.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров осудил Чехию за ее требование к России выплатить компенсацию из-за взрывов во Врбетице.

По мнению Джабарова, это заявление является абсурдным. Россия ничего не станет выплачивать Праге.

Ранее чешский министр финансов Алена Шиллерова в эфире местного телеканала сообщила, что власти страны решили потребовать от России компенсацию из-за инцидента во Врбетице. Сумма, которую они хотели бы получить, равна 47,5 миллиона долларов, что составляет 3,5 миллиарда рублей.