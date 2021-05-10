Медики госпитализировали более 150 человек после беспорядков в Иерусалиме

Всего в столкновениях с полицией на Храмовой горе пострадали 215 человек. Более чем половине из них потребовалась экстренная медицинская помощь.

Всего в столкновениях с полицией на Храмовой горе пострадали 215 человек. Более чем половине из них потребовалась экстренная медицинская помощь.

Столкновения в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Они начались в квартале Шейх Джаррах, где решался вопрос о выселении арабских семей. Затем беспорядки перенеслись на Храмовую гору. Для урегулирования ситуации на место ЧП были направлены сотни полицейских, однако это не помогло мирному разрешению конфликта, пишет РИА Новости.

Более 200 палестинцев получили травмы в столкновениях с правоохранителями, из них 153 человека попали в больницы. Число пострадавших продолжает расти из-за затянувшегося конфликта.