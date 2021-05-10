В минздраве Омской области рассказали о самочувствии найденного главы ведомства

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский чувствует себя удовлетворительно, заявили в региональном ведомстве.

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский чувствует себя удовлетворительно, заявили в региональном ведомстве.

После обнаружения Мураховского его доставили в больницу. На данный момент жизни и здоровью главы регионального минздрава ничего не угрожает, его состояние оценивается как удовлетворительное. Однако, несмотря на это, руководитель ведомства по-прежнему находится под присмотром врачей.

Поиски Мураховского начались еще 8 мая. За день до этого мужчина уехал на охоту в лес и перестал выходить на связь. В его поисках принимали участие сотрудники полиции, спасатели и местные волонтеры. Позже мужчина самостоятельно вышел к участникам операции.