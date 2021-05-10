Глава МИД РФ посетит Азербайджан после визита в Армению

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 мая прилетит в Баку, где встретится с руководством Азербайджана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 мая прилетит в Баку, где встретится с руководством Азербайджана.

На минувшей неделе Лавров посетил Армению, где провел переговоры с и. о. премьер-министра республики Николом Пашиняном и главой МИД страны Арой Айвазяном. В Азербайджане российский дипломат также проведет ряд встреч на тему ситуации в Нагорном Карабахе. В республике он пробудет 10 и 11 мая.

Официальный спикер МИД России Мария Захарова сообщила, что в ходе переговоров Лаврова с азербайджанской стороной планируется рассмотреть вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене.

Ранее Лавров заявил, что в последние дни ситуация на территории Нагорного Карабаха нормализовалась. Все незначительные случаи оперативно отслеживают и устраняют российские миротворцы, передает телеканал "360".