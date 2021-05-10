Минздрав Кипра с 10 мая отменил ограничения на въезд для вакцинированных россиян

Вакцинированные от коронавируса россияне с 10 мая смогут свободно въезжать на территорию Кипра. Об этом сообщили в минздраве республики.

Вакцинированные от коронавируса россияне с 10 мая смогут свободно въезжать на территорию Кипра. Об этом сообщили в минздраве республики.

Прибывшие туристы освобождаются от тестирования на COVID-19 и обязательного карантина в том случае, если сделали прививку от коронавируса. Ограничения сняли с нескольких стран Евросоюза, России, Украины, Белоруссии, Армении и других государств. По прибытии путешественники должны будут подтвердить прививку свидетельством о вакцинации.

Въезд разрешен для привившихся как одобренными европейским регулятором вакцинами, так и отечественным "Спутником V". Перед тем, как отправиться на Кипр, необходимо подать заявку на портале Cyprus Flight Pass.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал об отмене на Кипре строгого карантина с 10 мая. Однако для посещения общественных мест жителям острова все еще необходимо пользоваться пропуском Coronapass.