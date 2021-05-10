Sohu: «воздушный скальпель» Су-27 отбил у НАТО желание находиться в Баренцевом море

Более 30 лет военные НАТО не решались приближаться к водам Баренцева моря. По мнению китайских аналитиков, это связано с историческим маневром советского истребителя Су-27 в 1987 году.

Более 30 лет военные НАТО не решались приближаться к территориальным водам Баренцева моря. По мнению экспертов китайского издания Sohu, это связано с инцидентом 1987 года, когда советский истребитель Су-27 заставил норвежского разведчика сменить курс.

Китайские аналитики напомнили, что Баренцево море всегда имело стратегическое значение для Москвы, а потому его обороне до сих пор уделяется особое внимание. В регионе расположены крупнейшие базы Северного флота РФ, а также находится большое количество атомных подлодок.

На протяжении долгого времени этот регион оставался для НАТО запретной зоной, а руководство США и вовсе боялось отправлять туда боевые единицы. Однако в прошлом году американские эсминцы впервые за 30 лет нарушили молчание. В мае 2020 в Баренцево море зашли три американских эсминца Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt, а также фрегат Kent ВМС Великобритании.

По мнению экспертов, опасения Пентагона перед водами Баренцева моря связаны с инцидентом, произошедшем в сентябре 1987 года.

«Последний раз американский военный корабль заходил в Баренцево море более 30 лет назад. Это регион у НАТО еще в те времена ассоциировался с кошмаром и знаменитым “воздушным скальпелем”, продемонстрированным самолетами Москвы», — приводит содержание публикации издание «ПолитРоссия».

В тот день самолет НАТО направлялся в сторону советских территориальных вод. Ему навстречу вылетел истребитель Су-27, попытавшийся заставить недоброжелателя сменить курс. Советский пилот дважды сближался с P-3B, однако последний не реагировал на предупреждения.

Тогда Су-27 подошел к норвежцу настолько близко, что даже слегка задел его своим крылом. К такой поистине «захватывающей сцене» западные военные оказались не готовы.

«Советский летчик выполнил маневр, который вошел в историю, как “воздушный скальпель”», — отметили китайские аналитики.

В Sohu подытожили, что тем самым Россия преподала НАТО и Вашингтону урок, который им запомнился на долгие годы. Это подтверждается и тем, что американские военные более 30 лет не направляли в регион свои корабли. «Воздушный скальпель» стал сигналом для Запада о том, что Москва готова стоять на страже северных рубежей.