Политолог Романенко сомневается, что Байден приедет на Украину

Президент США Джо Байден вряд ли приедет на Украину, считает руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

Президент США Джо Байден вряд ли приедет на Украину, считает руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

По словам эксперта, если Киев не сможет четко сформулировать повестку приглашения Байдена в Киев, то встреча не состоится. Романенко напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен уклончиво ответил на приглашение Киева для Байдена посетить страну в августе 2021 года для участия в саммите "Крымской платформы".

"Если Украина не сможет сформулировать повестку, выходящую за пределы традиционных мантр про "дайте денег", про "форпост демократии" и про то, что страна защищает Европу, в этой встрече нет смысла", — цитирует эксперта издание "Главред".

Сам Байден в своих выступлениях говорит не о встрече с президентом Украины, а о саммите с российским лидером Владимиром Путиным, который может состояться в июне, передает телеканал "360".