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11:52   10 Мая 2021
Происшествия

Пропавшего главу омского минздрава нашли живым

Пропавшего главу омского минздрава нашли живым

Министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Три дня назад чиновник отправился на охоту и перестал выходить на связь. Спустя сутки никаких следов мужчины обнаружить не удалось, к поисковой операции подключились сотрудники полиции и добровольцы. Была привлечена авиация.

По данным источника Федерального агентства новостей, все это время Мураховский находился в деревне Баслы и сам вышел к людям. Сейчас его везут в местную больницу. О состоянии чиновника пока ничего неизвестно. Все подробности его исчезновения устанавливаются.

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#чиновник #омская область #исчезновение

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