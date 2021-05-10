Пропавшего главу омского минздрава нашли живым

Министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Три дня назад чиновник отправился на охоту и перестал выходить на связь. Спустя сутки никаких следов мужчины обнаружить не удалось, к поисковой операции подключились сотрудники полиции и добровольцы. Была привлечена авиация.

По данным источника Федерального агентства новостей, все это время Мураховский находился в деревне Баслы и сам вышел к людям. Сейчас его везут в местную больницу. О состоянии чиновника пока ничего неизвестно. Все подробности его исчезновения устанавливаются.