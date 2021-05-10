Шахназаров намекнул на алкоголизм Назарова после критики парада Победы

Российский писатель Михаил Шахназаров раскритиковал актера Дмитрия Назарова за стихотворение, в котором тот признался в отрицательном отношении к параду Победы.

Российский писатель Михаил Шахназаров раскритиковал актера Дмитрия Назарова за стихотворение, в котором тот признался в отрицательном отношении к параду Победы.

Накануне празднования 76-летия Великой Победы Назаров в Instagram поделился видео со своим стихотворением. В ролике артист поставил под сомнение важность военного парада в День Победы. Михаил Шахназаров зеркально ответил на пост знаменитости на своем авторском YouTube-канале "Шах и Мат". Писатель порекомендовал Назарову больше не писать стихи.

"Поэтому, Дмитрий, болейте за "Спартак", играйте в спектаклях и сериалах. И давайте думать о том, что нас что-то должно цементировать", — раскритиковал артиста сатирик.

Поэт прочитал собственное стихотворение в ироничной манере. Он также указал на абсолютную нецелесообразность слов Назарова, бездарность его киноролей и оппозиционных лозунгов. Шахназаров сравнил тезисы своего оппонента с нечистотами. Сатирик задался вопросом, обладают ли слова актера минимальным смыслом, а также намекнул на его пристрастие к спиртным напиткам.