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11:43   10 Мая 2021
Общество

Шахназаров намекнул на алкоголизм Назарова после критики парада Победы

Шахназаров намекнул на алкоголизм Назарова после критики парада Победы

Российский писатель Михаил Шахназаров раскритиковал актера Дмитрия Назарова за стихотворение, в котором тот признался в отрицательном отношении к параду Победы.

Накануне празднования 76-летия Великой Победы Назаров в Instagram поделился видео со своим стихотворением. В ролике артист поставил под сомнение важность военного парада в День Победы. Михаил Шахназаров зеркально ответил на пост знаменитости на своем авторском YouTube-канале "Шах и Мат". Писатель порекомендовал Назарову больше не писать стихи.

"Поэтому, Дмитрий, болейте за "Спартак", играйте в спектаклях и сериалах. И давайте думать о том, что нас что-то должно цементировать", — раскритиковал артиста сатирик.

Поэт прочитал собственное стихотворение в ироничной манере. Он также указал на абсолютную нецелесообразность слов Назарова, бездарность его киноролей и оппозиционных лозунгов. Шахназаров сравнил тезисы своего оппонента с нечистотами. Сатирик задался вопросом, обладают ли слова актера минимальным смыслом, а также намекнул на его пристрастие к спиртным напиткам.

"Я понимаю: власть-пройдоха до жизни тяжкой довела, и стало больно, стало плохо... Да, всем нам плохо с похмела", — заключил писатель.

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#критика #назаров #шахназаров

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