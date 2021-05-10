В ЛНР сообщили об обнаружении запрещенной техники ВСУ в двух селах Донбасса

Подразделения ВСУ снова разместили запрещенную бронетехнику в жилых районах населенных пунктов в Донбассе.

Подразделения ВСУ снова разместили запрещенную бронетехнику в жилых районах населенных пунктов в Донбассе.

В сообщении Народной милиции ЛНР говорится, что военная техника была обнаружена в селах Новозвановка и Золотое.

"В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ зафиксировано размещение двух БМП-2 в жилом районе населенного пункта Новозвановка и одной БМП-1 в частном секторе населенного пункта Золотое", – сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве республики напомнили, что размещение вооружений и военной техники в населенных пунктах и их окрестностях является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению перемирия в регионе.