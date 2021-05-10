Американка восхитилась политикой Ангелы Меркель

Многие граждане США завидуют системе здравоохранения Германии. Об этом сообщила жительница Бостона Линда Йу журналу Focus.

Многие граждане США завидуют системе здравоохранения Германии. Об этом сообщила жительница Бостона Линда Йу журналу Focus.

После начала пандемии коронавируса, американские СМИ ставили в пример для подражания немецкую систему здравоохранения. Часто хвалили и канцлера Германии Ангелу Меркель. Ее называли спокойной и рассудительной, чего не могли сказать о тогда действующем президенте США Дональде Трампе. В американских СМИ подчеркивалось естественно-научное образование канцлера ФРГ и то, что она доверяла медицинским фактам. По словам Линды Йу, многие граждане США хотели бы себе такого же лидера, как Меркель.

"Американцы зачастую довольно невежественны в том, что касается политики и представителей других стран, но Ангелу Меркель с ее спокойным и рациональным стилем знает большинство американцев", — сказала Линда Йу.

В Германии стратегия борьбы с коронавирусом работала, что нельзя сказать о США. И сейчас в американской прессе говорят об успехах с вакцинацией в ФРГ.