Американка восхитилась политикой Ангелы Меркель
Многие граждане США завидуют системе здравоохранения Германии. Об этом сообщила жительница Бостона Линда Йу журналу Focus.
После начала пандемии коронавируса, американские СМИ ставили в пример для подражания немецкую систему здравоохранения. Часто хвалили и канцлера Германии Ангелу Меркель. Ее называли спокойной и рассудительной, чего не могли сказать о тогда действующем президенте США Дональде Трампе. В американских СМИ подчеркивалось естественно-научное образование канцлера ФРГ и то, что она доверяла медицинским фактам. По словам Линды Йу, многие граждане США хотели бы себе такого же лидера, как Меркель.
"Американцы зачастую довольно невежественны в том, что касается политики и представителей других стран, но Ангелу Меркель с ее спокойным и рациональным стилем знает большинство американцев", — сказала Линда Йу.
В Германии стратегия борьбы с коронавирусом работала, что нельзя сказать о США. И сейчас в американской прессе говорят об успехах с вакцинацией в ФРГ.