Предполагаемого убийцу полицейского и его сообщника задержали во Франции

Правоохранители поймали злоумышленников, которые обстреляли их коллег во французском городе Авиньон.

Правоохранители поймали злоумышленников, которые обстреляли их коллег во французском городе Авиньон.

Одного из задержанных подозревают в убийстве стража порядка, другой, по версии следователей, является его сообщником. Злоумышленники напали на полицейских, участвовавших в антинаркотической операции, которая проходила в центре Авиньона. В результате перестрелки бандиты смертельно ранили одного правоохранителя, передает РЕН ТВ.

Сразу же после этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что убийцы полицейского должны быть пойманы в кратчайший срок. В итоге их задержали на шоссе, ведущим в Испанию. Предполагается, что злоумышленники планировали сбежать по этому пути из страны.