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10:52   10 Мая 2021
Происшествия

Предполагаемого убийцу полицейского и его сообщника задержали во Франции

Предполагаемого убийцу полицейского и его сообщника задержали во Франции

Правоохранители поймали злоумышленников, которые обстреляли их коллег во французском городе Авиньон.

Одного из задержанных подозревают в убийстве стража порядка, другой, по версии следователей, является его сообщником. Злоумышленники напали на полицейских, участвовавших в антинаркотической операции, которая проходила в центре Авиньона. В результате перестрелки бандиты смертельно ранили одного правоохранителя, передает РЕН ТВ.

Сразу же после этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что убийцы полицейского должны быть пойманы в кратчайший срок. В итоге их задержали на шоссе, ведущим в Испанию. Предполагается, что злоумышленники планировали сбежать по этому пути из страны.

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