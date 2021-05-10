Бойцы ВСУ трижды обстреляли территорию ЛНР за минувшие сутки

Украинская сторона три раза нарушила режим прекращения огня в Донбассе, подвергнув обстрелу ряд населенных пунктов в ЛНР.

Украинская сторона три раза нарушила режим прекращения огня в Донбассе, подвергнув обстрелу ряд населенных пунктов в ЛНР.

Согласно информации от представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), под огнем ВСУ оказались окрестности Золотого–5, поселков Молодежное и Калиново-Борщеватое. Обстрел украинские военнослужащие вели с применением станковых противотанковых гранатометов СПГ–9, автоматических станковых гранатометов АГС–17 и стрелкового оружия.

Попытки установить режим перемирия в Донбассе силами участников Контактной группы по урегулированию конфликта в регионе предпринимались с осени 2014 года более 20 раз. При этом ВСУ неоднократно нарушали достигнутые договоренности, используя крупнокалиберное вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, для обстрелов территорий ЛНР и ДНР.