Экс-посол США в РФ похвалился, что выучил по-русски новое ругательство

Майкл Макфол заявил, что Twitter - лучшая платформа для изучения Американского политика обозвали словом из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Профессор Стэнфордского университета, экс-посол США в РФ (2012—2014) Майкл Макфол сообщил подписчикам в Twitter, что благодаря хейтерам выучил новое ругательство на русском языке.

«Меня сегодня в Твиттере назвали тварью. Не знал этого слова. Всегда учусь на этой платформе!» — написал Макфол на странице в Twitter.

I was called a тварь today on Twitter. Didn’t know that word. Always learning here on this platform! — Michael McFaul (@McFaul) May 9, 2021

В комментариях под постом американцы, как и Макфол, попытались выяснить значение незнакомого слова и перевели его как «существо». Некоторые предположили,что слово было взято из популярного романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

«Ах, это слово используется в известной фразе Федора Достоевского из “Преступления и наказания”. “Тварь я дрожащая или право имею?”», — вспомнил знаток русской литературы.

Русскоязычные пользователи иронично заметили, что Twitter хорошему не научит.

С 2009 по 2011 год Макфол занимал должность специального помощника президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности. В этот период он стал известен как архитектор так называемой «политики перезагрузки» отношений с РФ.