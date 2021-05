Экс-посол США в РФ похвалился, что выучил по-русски новое ругательство

Майкл Макфол заявил, что Twitter - лучшая платформа для изучения Американского политика обозвали словом из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Профессор Стэнфордского университета, экс-посол США в РФ (2012—2014) Майкл Макфол сообщил подписчикам в Twitter, что благодаря хейтерам выучил новое ругательство на русском языке.

I was called a тварь today on Twitter. Didn’t know that word. Always learning here on this platform!