Глава МИД Германии подтвердил готовность Евросоюза к диалогу с Россией

Евросоюз готов к диалогу с Россией, заявил глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Евросоюз готов к диалогу с Россией, заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.

ЕС готов продолжать свою политику по отношению к России, отметил Маас по прибытии на заседание глав дипломатических ведомств европейских стран в Брюсселе. Министр добавил, что того же ждут и от Москвы.

"Мы готовы к диалогу, настало время вернуться к диалогу и Москве", — сказал глава МИД Германии.

Ранее Маас по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе поблагодарил всех, кто "рисковал своей жизнью" ради освобождения мира от фашизма.