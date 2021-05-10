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10:33   10 Мая 2021
Политика

Глава МИД Германии подтвердил готовность Евросоюза к диалогу с Россией

Глава МИД Германии подтвердил готовность Евросоюза к диалогу с Россией

Евросоюз готов к диалогу с Россией, заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.

ЕС готов продолжать свою политику по отношению к России, отметил Маас по прибытии на заседание глав дипломатических ведомств европейских стран в Брюсселе. Министр добавил, что того же ждут и от Москвы.

"Мы готовы к диалогу, настало время вернуться к диалогу и Москве", — сказал глава МИД Германии.

Ранее Маас по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе поблагодарил всех, кто "рисковал своей жизнью" ради освобождения мира от фашизма.

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#россия #евросоюз #германия

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