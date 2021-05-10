10:26 10 Мая 2021Политика
МИД Словакии заявил о необходимости восстановления отношений с Россией
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что дипломатические отношения с Кремлем необходимо восстановить.
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что дипломатические отношения с Кремлем необходимо восстановить.
По его словам, негативную спираль развития отношений с Москвой необходимо остановить.
Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал антироссийскую политику страны. Экс-глава правительства республики пообещал и дальше бороться с искажением роли СССР в победе над фашизмом.