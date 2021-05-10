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10:26   10 Мая 2021
Политика

МИД Словакии заявил о необходимости восстановления отношений с Россией

МИД Словакии заявил о необходимости восстановления отношений с Россией

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что дипломатические отношения с Кремлем необходимо восстановить.

По его словам, негативную спираль развития отношений с Москвой необходимо остановить.

Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал антироссийскую политику страны. Экс-глава правительства республики пообещал и дальше бороться с искажением роли СССР в победе над фашизмом.

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