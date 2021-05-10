В Госдуме ответили на желание Чехии взыскать с РФ компенсацию за взрывы во Врбетице

Член комитета по международным делам Антон Морозов заявил, что обвинения чешской стороны носят исключительно «надуманный политизированный характер».

В Госдуме прокомментировали намерение Чехии потребовать от России «компенсацию» в размере не менее 1 млрд крон (около $47,5 млн) за взрывы в деревне Врбетице в 2014 году. По словам члена комитета по международным делам Антона Морозова, все обвинения чешской стороны носят исключительно «надуманный политизированный характер».

«Этот вопрос должен рассматриваться в чисто юридической плоскости в рамках международного права. Если у Чехии есть какие-то весомые доказательства причастности российских граждан к этому взрыву, то их можно было бы рассмотреть и в досудебном порядке. Но, насколько мне известно, на данный момент никаких убедительных доказательств у Чехии нет. Все обвинения носят исключительно надуманный политизированный характер», — подчеркнул Морозов в комментарии «Политике Сегодня».

Речь идет о двух взрывах на востоке Чехии семь лет назад. На складах хранились боеприпасы чешской фирмы, которая занималась поставкой оружия на Украину. В причастности к инциденту власти страны подозревают российские спецслужбы.

«Наиболее простой путь [получения от РФ выплаты ущерба] — это путь получения компенсации с использованием норм международного права. Если бы мы пошли путем [требования компенсации], например, через уголовное производство, то это [может растянуться] надолго, очень надолго», — заявила вице-премьер и министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

О том, что Минфин страны готовит иск с требованием к России возместить материальный ущерб, 20 апреля сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Накануне чешские власти определились с суммой — более 1 млрд крон. В нее входит уничтоженное на складах имущество, работы по ликвидации неразорвавшихся боеприпасов, а также компенсация семьям двух погибших при взрыве.

При этом сумма в 1 млрд крон, вероятно, еще не окончательная. Дополнительные финансовые требования могут поступить из пострадавшего региона.

Депутат Морозов выразил уверенность, что все «голословные» обвинения Чехии являются следствием антироссийской политики.

«К сожалению, сейчас принято во всех бедах винить Россию. Мы это категорически неприемлем и хотели бы, чтобы эти обвинения не носили голословного характера, а были подтверждены конкретными фактами», — подытожил Морозов.

Ранее депутат парламента Чехии Ондржей Бенешик выразил сомнение в том, что стране удастся получить от России компенсацию по «делу Врбетицы». Он отметил, что такие попытки вряд ли к чему-либо приведут, однако «чешское государство просто должно попытаться».