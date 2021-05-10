Медики перечислили распространенные симптомы, за которыми можно проглядеть рак

Стоит идти к врачу, если эти симптомы появляются без видимых причин.

Онкологическое заболевание нередко "прячется" за симптомами, которым обычно не придают значения. Немецкие врачи назвали пять поводов, когда требуется провести обследование, пишет издание Focus.

Кашель, который обычно сопровождает острые респираторные вирусные инфекции, может быть признаком рака легких. Насторожиться и обратиться к врачу следует, если кашель продолжается не одну неделю.

Изжога, возникающая вне зависимости от того, что съел человек, может свидетельствовать о злокачественном новообразовании в горле или гортани. Увеличенные лимфоузлы также могут сигнализировать об онкологии.

Одним из распространенных признаков рака кожи, которому часто не придают значения, является зуд вокруг родинки. Другой опасный признак онкологии - появление крови в стуле, которое может сигнализировать о проблемах с толстым кишечником.