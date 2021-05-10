Южная Корея и США продолжат сотрудничество для "оживления" межкорейского мирного процесса

Сеул и Вашингтон продолжат тесное сотрудничество по ряду вопросов, в том числе касающихся ракетно-ядерной программы КНДР, заявил президент страны Мун Чжэ Ин.

Сеул и Вашингтон продолжат тесное сотрудничество по ряду вопросов, в том числе касающихся ракетно-ядерной программы КНДР, заявил президент страны Мун Чжэ Ин.

Он отметил, что находящийся в тупике межкорейский мирный процесс нуждается в "оживлении". Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что его первая личная встреча с главой Белого дома Джо Байденом в конце мая принесет "важные результаты".

"Мы изучим возможности восстановления диалога между Югом и Севером, а также Северной Кореей и США, после чего снова сделаем шаг к миру и сотрудничеству", — заявил он.

Южнокорейский лидер подчеркнул, что в последний год пребывания на своем посту он не будет "проявлять нетерпение или пытаться подгонять" мирный процесс.